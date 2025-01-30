Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 835 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 січня 2025, 8:18
Втрати ворога за 29 січня: 1270 російських окупантів, 4 танки та 54 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 835940 (+1270) осіб,
- танків — 9890 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 20614 (+17) од,
- артилерійських систем — 22412 (+17) од,
- РСЗВ — 1264 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23510 (+54),
- крилаті ракети — 3054 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35451 (+85) од,
- спеціальна техніка — 3725 (+4)
Джерело: Мінфін
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