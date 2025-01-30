Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсами на біткоїн, золото та нафту

Платформа Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсними контрактами за п’ятьма основними класами активів, включно з біткоїном. Постачальником цих продуктів виступить майданчик CME Group. Про це пише Іncrypted.

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Що відомо

«Впровадження торгівлі ф’ючерсами почалося. Залишайтеся на зв’язку», — зазначила Robinhood.

Команда проєкту пообіцяла впровадити цей функціонал ще в жовтні 2024 року. Водночас розробники анонсували нову платформу Robinhood Legend, яка, за їхніми словами, поєднує в собі весь необхідний трейдеру інструментарій.

Згідно з офіційним пресрелізом, клієнти Robinhood поступово отримають доступ до торгівлі ф’ючерсами найближчими тижнями.

Вони охоплюють п’ять основних категорій активів: метали, фондові індекси, енергоносії, валютні пари та криптоактиви, включно з біткоїном і Ethereum.

«Ми надзвичайно раді запропонувати деякі з наших найпопулярніших ф’ючерсних контрактів широкій мережі роздрібних трейдерів на Robinhood. Попит на ф’ючерси різко зріс, оскільки нове покоління самостійних трейдерів шукає диверсифіковані інвестиційні можливості. Розширення роздрібного доступу до ф’ючерсної торгівлі є невіддільним кроком у навчанні та розширенні прав і можливостей цього нового покоління інвесторів, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з Robinhood, щоб і надалі надавати продукти та ресурси, необхідні для виходу на найважливіші ринки сьогодення», — заявила комерційний директор CME Group Джулі Вінклер.

Згідно з офіційним сайтом, комісійний збір з клієнтів категорії Gold складе $0,5. Для інших користувачів, імовірно, він становитиме $0,75.

Акції Robinhood відреагували невеликим зростанням на відкритті торгів 29 січня 2025 року.