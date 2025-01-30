Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсами на біткоїн, золото та нафту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2025, 10:17

Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсами на біткоїн, золото та нафту

Платформа Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсними контрактами за п’ятьма основними класами активів, включно з біткоїном. Постачальником цих продуктів виступить майданчик CME Group. Про це пише Іncrypted.

Платформа Robinhood анонсувала торгівлю ф’ючерсними контрактами за п’ятьма основними класами активів, включно з біткоїном.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Впровадження торгівлі ф’ючерсами почалося. Залишайтеся на зв’язку», — зазначила Robinhood.

Команда проєкту пообіцяла впровадити цей функціонал ще в жовтні 2024 року. Водночас розробники анонсували нову платформу Robinhood Legend, яка, за їхніми словами, поєднує в собі весь необхідний трейдеру інструментарій.

Згідно з офіційним пресрелізом, клієнти Robinhood поступово отримають доступ до торгівлі ф’ючерсами найближчими тижнями.

Вони охоплюють п’ять основних категорій активів: метали, фондові індекси, енергоносії, валютні пари та криптоактиви, включно з біткоїном і Ethereum.

«Ми надзвичайно раді запропонувати деякі з наших найпопулярніших ф’ючерсних контрактів широкій мережі роздрібних трейдерів на Robinhood. Попит на ф’ючерси різко зріс, оскільки нове покоління самостійних трейдерів шукає диверсифіковані інвестиційні можливості. Розширення роздрібного доступу до ф’ючерсної торгівлі є невіддільним кроком у навчанні та розширенні прав і можливостей цього нового покоління інвесторів, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з Robinhood, щоб і надалі надавати продукти та ресурси, необхідні для виходу на найважливіші ринки сьогодення», — заявила комерційний директор CME Group Джулі Вінклер.

Згідно з офіційним сайтом, комісійний збір з клієнтів категорії Gold складе $0,5. Для інших користувачів, імовірно, він становитиме $0,75.

Акції Robinhood відреагували невеликим зростанням на відкритті торгів 29 січня 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами