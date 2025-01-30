У Лондоні дефіцит золотих злитків. Причина — збільшення поставок до США

Запаси золотих злитків у Лондоні скоротилися, що змусило учасників ринку активніше запозичувати метал у центральних банків, резерви яких зберігаються в Банку Англії. Це сталося на тлі різкого збільшення поставок золота до США, повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

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Мінімальний термін очікування на видачу золота зі сховищ Банку Англії досяг чотирьох тижнів, тоді як у звичайних умовах цей процес займає від кількох днів до тижня, зазначив один із співрозмовників. Сам банк відмовився від коментарів.

У чому причина

Причиною ажіотажу стали спекуляції навколо можливого введення імпортного мита на імпорт золота в США за президента Дональда Трампа.

Хоча сам Трамп не згадував дорогоцінні метали у своїх економічних планах, побоювання на ринку призвели до збільшення постачання золота до Нью-Йорка.

Частина учасників ринку таким чином хеджує позиції на біржі COMEX, а інші прагнуть скористатися різницею у цінах між терміновими контрактами на COMEX та спотовими цінами в Лондоні, зазначає агентство.

«Банк Англії не є комерційним сховищем і не розрахований на масовий обсяг заявок на запозичення золота, який зараз надходить від банків», — пояснив експерт галузі Роберт Готліб, колишній голова відділу дорогоцінних металів у Koch Supply and Trading.

За даними Reuters, за останні два місяці до сховищ американської біржі COMEX було доставлено 12,2 млн тройських унцій золота, що збільшило її запаси на 70% — до 29,8 млн унцій, максимального рівня з серпня 2022 року.

Ці постачання скоротили обсяг доступного золота на ринку Лондона — металу, який не належить центральним банкам або золотим біржовим фондам (ETF), унаслідок чого попит на оренду золота у Лондоні значно зріс.

Дефіцит ліквідності найбільш помітний у британській столиці, проте тиск відчувається і на інших найбільших світових ринках, зазначив Олександр Цумпфе, трейдер дорогоцінних металів у Heraeus Metals.

«Логістичні складнощі, пов'язані з перевезенням великих обсягів золота, особливо з Європи до США, посилюють ситуацію. В Азії також спостерігаються побічні ефекти, зокрема на ринках Сінгапуру та Гонконгу», — додав він.