До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
29 січня 2025, 17:22
Курс валют на вечір 29 січня: євро та долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 29 січня
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Закриття 29 січня
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Зміни
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41,90/41,93
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41,88/41,91
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2/2
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43,66/43,67
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43,56/43,57
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,30 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,05−42,12, євро — 43,90−44,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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