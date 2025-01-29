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29 січня 2025, 17:09

СБУ заарештувала «нові» активи російського олігарха Дерипаски

За матеріалами СБУ в Україні арештовано «нові» активи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски на 2,11 млрд грн. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ в Україні арештовано «нові» активи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски на 2,11 млрд грн.

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Деталі

Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів Дерипаска.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал».

За матеріалами справи, арештовані боксити і глинозем належали олігарху з рф через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Що відомо про Дерипаску

В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора.

Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни росії проти нашої держави.

Крім того, за матеріалами СБУ націоналізовано всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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