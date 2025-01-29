Trump Media Group запустить фінтех-бренд TRUTH FI та інвестує $250 млн в ETF та криптовалюту

Акції Trump Media підскочили на 15% після оголошення компанії про розширення фінансових послуг. Цей крок розглядається як стратегічна диверсифікація, яка використовує значні фінансові резерви компанії для виходу на ринок фінансових технологій, пише investing.com.

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Компанія планує інвестувати до $250 мільйонів зі своїх фінансових резервів, які перевищили $700 мільйонів. Інвестиції зберігатимуться в Charles Schwab і можуть включати індивідуально керовані рахунки (SMA), біржові фонди (ETF), а також біткоїн та інші криптовалюти.

Генеральний директор і голова TMTG Девін Нунес висловив ентузіазм щодо цієї ініціативи, заявивши: «Ми з нетерпінням чекаємо на запуск Truth.Fi, представлення інвестиційних інструментів TMTG і розкриття синергії. Truth.Fi — це природне розширення руху Truth Social». Він описав бачення компанії з розробки інвестиційних інструментів, що відповідають принципу «Америка перш за все» і забезпечують захист від передбачуваних загроз скасування і цензури з боку Big Tech і корпорацій.

Компанія планує запустити продукти та послуги Truth.Fi, включаючи кілька інвестиційних інструментів у 2025 році.