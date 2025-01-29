Акції Trump Media підскочили на 15% після оголошення компанії про розширення фінансових послуг. Цей крок розглядається як стратегічна диверсифікація, яка використовує значні фінансові резерви компанії для виходу на ринок фінансових технологій, пише investing.com.
Trump Media Group запустить фінтех-бренд TRUTH FI та інвестує $250 млн в ETF та криптовалюту
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Компанія планує інвестувати до $250 мільйонів зі своїх фінансових резервів, які перевищили $700 мільйонів. Інвестиції зберігатимуться в Charles Schwab і можуть включати індивідуально керовані рахунки (SMA), біржові фонди (ETF), а також біткоїн та інші криптовалюти.
Генеральний директор і голова TMTG Девін Нунес висловив ентузіазм щодо цієї ініціативи, заявивши: «Ми з нетерпінням чекаємо на запуск Truth.Fi, представлення інвестиційних інструментів TMTG і розкриття синергії. Truth.Fi — це природне розширення руху Truth Social». Він описав бачення компанії з розробки інвестиційних інструментів, що відповідають принципу «Америка перш за все» і забезпечують захист від передбачуваних загроз скасування і цензури з боку Big Tech і корпорацій.
Компанія планує запустити продукти та послуги Truth.Fi, включаючи кілька інвестиційних інструментів у 2025 році.
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