В Україну намагалися незаконно ввезти елітний Rolls Royce 1976 року (фото)

У період Новорічних свят працівники Київської митниці виявили спробу ввезення англійського ретро-автомобіля Rolls Royce. Власником цього люксового автомобіля в Україні виявився мешканець Львівської області. Про це повідомляє Державна митна служба.

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На авто накладено арешт. Його власник намагався ввезти раритет в Україну за підробленим сертифікатом відповідності екологічним нормам.

Серед документів, наданих для митного оформлення автомобіля Rolls Royce, silver wraithII (варіант розкішної серії автомобілів silvershadow), 1976 року випуску, у київських митників виникли запитання до сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.

Документ свідчив, що дане авто має відповідність екологічним нормам на рівні «Євро-2» — екологічний мінімум, якому повинні відповідати автомобілі для ввезення в Україну.

Однак, факт видачі сертифіката на Rolls Royce було спростовано, а на запит митників Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін'юсту дав висновок про невідповідність Rolls Royce екологічній нормі «Євро-2».

За їх висновком, середня вартість аналогічних автомобілів становить 1,2 млн грн.

Наразі ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва на вилучений транспортний засіб накладено арешт.