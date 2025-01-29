Іспанія анонсувала надання Україні ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес анонсував виділення Мадридом додаткової фінансової підтримки для України. Вона матиме гуманітарний характер, а обсяг складатиме 10 мільйонів євро . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Іспанії.

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Що відомо

У заяві іспанського зовнішньополітичного відомства зазначається, що Альбарес 28 січня здійснив до України черговий візит, щоб «оцінити вплив російської агресії на українську територію та підтвердити підтримку Іспанії владі країни, якій він оголосив про передачу ще десяти мільйонів євро гуманітарної допомоги».

Іспанський міністр розпочав свою поїздку з візиту до Львова, де провів низку зустрічей, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.

Програма офіційного візиту також включала дипломатичні переговори, підтримку відбудови та гуманітарні ініціативи.

У МЗС Іспанії додали, що особлива увага була приділена культурному відродженню, що знайшло відображення у відкритті нового культурного центру.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 млн євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.