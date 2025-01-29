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29 січня 2025, 12:44

Топ-трейдер прогнозує, що XYZVerse скоро досягне $1 — випереджаючи Dogecoin та Kaspa

Відомий трейдер зробив сміливий прогноз: XYZVerse скоро досягне позначки в $1. Це означає, що XYZVerse може обігнати такі популярні криптовалюти, як Dogecoin та Kaspa. Цей прогноз викликав великий ажіотаж на ринку, змушуючи інвесторів уважно стежити за тим, що робить XYZVerse наступною великою зіркою криптовалютного ринку.

Відомий трейдер зробив сміливий прогноз: XYZVerse скоро досягне позначки в $1.

Грай по-крупному з XYZ: новий важковаговик серед мем-коїнів

Фанати в захваті! Токен XYZ знищує конкурентів, включаючи сміттєві проєкти, даремні схеми фармінгу та шахрайські токени. Як справжній чемпіон,XYZ пережив ведмежий ринок і продовжує набирати обертів.

🔥 Зростання в 75 разів? Це реальність! XYZ залишить позаду переможців мем-коїнів 2024 року, таких як BOME та WIF, і очолить новий криптоцикл!

💰 Володій полем — заробляй, поки інші грають 💰
XYZ створює унікальну екосистему на базі відзначеного нагородами проєкту XYZVerse, який отримав титул «Найкращий новий мем-проєкт».

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📈 Пропустив суперцикл мем-коїнів?
Упустив 5 000% зростання BOME або1 000% зростання WIF? Не проблема! XYZ готовий вибухнути на 7 400%, перевершивши всіх попередніх лідерів.

🥇 Активна спільнота + сильна економіка токена 🥇
У XYZ продумана токеноміка, лістинги на CEX/DEX та механізм спалювання токенів, що забезпечує стабільне зростання ціни.

💥 Пресейл XYZ вже йде — не пропусти можливість отримати 9 900% прибутку! 💥

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin демонструє різкі коливання останнім часом.

📊 Динаміка ціни:
🔹 За тиждень: -5.90%
🔹 За місяць: +3.03%
🔹 За 6 місяців:+172.99%🚀

📈 Технічний аналіз DOGE:
✔ Індекс відносної сили (RSI): 53.49 (нейтральна зона)
✔ SMA 10/100 днів: $0.33 / $0.34 (стабільність)
✔ Стохастик: 68.74 (перекупленість)

💡 Ключові рівні:
🔸 Спротив: $0.42 → можливе зростання до$0.49 (+15%)
🔸 Підтримка: $0.29 → у разі пробою можливо падіння до$0.22 (-30%)

📢 DOGE залишається сильним гравцем, але рух до $0.50 вимагає пробиття рівня опору.

Kaspa (KAS)

📊 Динаміка ціни:
🔹 За тиждень: -1.87%
🔹 За місяць: +2.44%
🔹 За 6 місяців:-39.20%📉

📈 Технічний аналіз KAS:
✔ SMA 10/100 днів: $0.13 / $0.13 (нейтральна зона)
✔ RSI: 46.65 (збалансований показник)
✔ Стохастик: 42.17 (слабкий сигнал на зростання)

💡 Ключові рівні:
🔸 Спротив: $0.15 → можливе зростання до $0.17 (+21%)
🔸 Підтримка: $0.11 → пробиття може призвести до падіння до$0.0931 (-27%)

📢 Kaspa залишається в стабільному діапазоні — значне зростання можливе при пробитті рівня $0.15.

Хоча Dogecoin і Kaspa залишаються помітними гравцями, XYZVerse пропонує унікальну концепцію спортивного мем-коїна з амбітними цілями, що робить його лідером серед потенційних проривних токенів 2025 року.

📢 Дізнайся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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