Alibaba випустила нову ШІ-модель, яка може перевершити DeepSeek

Китайська технологічна компанія Alibaba представила нову версію своєї моделі штучного інтелекту (ШІ) під назвою Qwen 2.5-Max. За твердженнями компанії, ця модель перевершує популярну DeepSeek-V3, яка нещодавно привернула увагу своїми досягненнями. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо?

Випуск Qwen 2.5-Max стався в перший день Китайського Нового року, коли більшість китайців перебувають на святковому відпочинку. Такий незвичний час свідчить про серйозний тиск, який створив успіх DeepSeek для інших компаній, як місцевих, так і міжнародних.

Alibaba заявила, що її нова модель перевершує GPT-4o від OpenAI, DeepSeek-V3 та Llama-3.1−405B від Meta за майже всіма параметрами. Це підкреслює напружену конкуренцію у сфері штучного інтелекту, де кожен новий продукт намагається випередити інших.

Реакція на успіх DeepSeek

DeepSeek, китайський стартап, нещодавно представив свою модель DeepSeek-V3, яка вразила експертів своєю ефективністю та низькою вартістю розробки. Це викликало хвилю занепокоєння серед інвесторів, які почали сумніватися в доцільності мільярдних витрат провідних ШІ-компаній, таких як OpenAI.

Однак успіх DeepSeek також став стимулом для інших китайських компаній. Наприклад, ByteDance, власник TikTok, нещодавно оновив свою флагманську ШІ-модель, заявивши, що вона перевершує OpenAI o1 у тестах на розуміння складних інструкцій.

Що це означає для ринку ШІ?

Конкуренція між китайськими та американськими компаніями в галузі штучного інтелекту набирає обертів. Кожен новий випуск моделі стає випробуванням для інших гравців, які змушені швидко вдосконалювати свої технології.

Онлайн-курси для інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу