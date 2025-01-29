Голова чеського центробанку пропонує включити біткоїн до резервів

Голова чеського центробанку Алеш Міхл пропонує включити біткоїн до резерву. Про це пише Financial Times, передає Bloomberg.

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Це стане першим подібним кроком серед західних монетарних установ, які традиційно ставилися до криптоактивів із скепсисом.

За словами Міхла, які наводить FT, правління ЧНБ обговорить його пропозицію щодо придбання біткоїна, що потенційно може становити мільярди доларів у резервах.

Якщо план схвалять сім членів політичного комітету, він стане частиною ширшої стратегії диверсифікації резервів, яка також включає збільшення запасів золота та акцій. За даними FT, Міхл зазначив, що центральний банк згодом може інвестувати до 5% своїх іноземних резервів у біткоїн.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пообіцяв створити в США національний крипто-резерв. Наразі в Конгресі розробляють законопроєкт.