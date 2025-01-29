Курс валют на 29 січня: долар в банках втратив дев'ять копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу втратив 9 копійок. Євро у покупці втратило 5 копійок та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро також втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,30 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,18, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−41,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,66−43,67 грн/євро.

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