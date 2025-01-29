Японська компанія Mazda вперше за 28 років оновила свій логотип

Японська компанія Mazda уперше за 28 років оновила свій логотип. Як повідомив Carscoops, зображення тепер стало плоским, воно оптимізоване для смартфонів та цифрових дисплеїв.

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Що відомо

До цього автовиробник робив редизайн у 1997 році, коли з'явився цей логотип з об'ємною літерою «М», вписаною в овал.



Наразі Mazda ще не представила нову емблему офіційно. Ймовірно, як вважає видання, оновлення приурочать до 105-річного ювілею компанії, що відбудеться 30 січня.



Вперше новий дизайн логотипа з'явився в інтернеті влітку 2024 року. Тоді Mazda зареєструвала його як торгову марку у патентному відомстві Японії.



Раніше оновлений логотип представляв інший автовиробник — британський Jaguar. Компанія відмовилася від об'ємного зображення кішки в написанні назви марки, але зберегла її як один з елементів фірмового стилю, щоправда, у двомірному варіанті.