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29 січня 2025, 9:59

Японська компанія Mazda вперше за 28 років оновила свій логотип

Японська компанія Mazda уперше за 28 років оновила свій логотип. Як повідомив Carscoops, зображення тепер стало плоским, воно оптимізоване для смартфонів та цифрових дисплеїв.

Японська компанія Mazda уперше за 28 років оновила свій логотип.
Фото: carscoops.com

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Що відомо

До цього автовиробник робив редизайн у 1997 році, коли з'явився цей логотип з об'ємною літерою «М», вписаною в овал.

Наразі Mazda ще не представила нову емблему офіційно. Ймовірно, як вважає видання, оновлення приурочать до 105-річного ювілею компанії, що відбудеться 30 січня.

Вперше новий дизайн логотипа з'явився в інтернеті влітку 2024 року. Тоді Mazda зареєструвала його як торгову марку у патентному відомстві Японії.

Раніше оновлений логотип представляв інший автовиробник — британський Jaguar. Компанія відмовилася від об'ємного зображення кішки в написанні назви марки, але зберегла її як один з елементів фірмового стилю, щоправда, у двомірному варіанті.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 10:28
#
Ну, попередній варіант, на перший погляд звісно, виглядає солідніше, але раз вирішили)
Цікаво скільки витрачено коштів на «розробку» нового дизайну емблеми, або можливо розробляли силами компанії.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
29 січня 2025, 10:53
#
Він виглядав як артефакт минулого.
Ну і порівняно з тим, скільки витрачають такі компанії на R&D та патентні питання, розробка логотипу то три копійки від витрат.
+
0
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:35
#
Oleksii Ch

«Він виглядав як артефакт минулого.»

Це вже суто суб`єктивщина.

«розробка логотипу то три копійки від витрат.»

само собою, в розрізі компанії Мазди це копійки, але все одно цікаво, вони зверталися до якоїсь агенції і скільки витратили за по великому рахунку не сильно змінений дизайн логотипу (простіше кажучи скільки вони викинули на вітер), чи все ж зробили все власними силами
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 січня 2025, 11:54
#
І значок став гіршим і авто:)
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