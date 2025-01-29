Apple хоче додати підтримку Starlink в iPhone

Корпорація Apple планує додати підтримку мережі супутникового зв'язку Starlink в iPhone і для цієї мети потай співпрацює з SpaceX та оператором T-Mobile US, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

27 січня вийшло оновлення програмного забезпечення iPhone, яке підтримує цю технологію, зазначає агентство.

Оператор T-Mobile відкрив можливість реєстрації у ранній версії сервісу Starlink для телефонів і цього тижня включив у тестування невелику кількість iPhone.

«Ви берете участь у бета-тестуванні T-Mobile Starlink. Тепер ви можете надсилати текстові повідомлення через супутник з будь-якої точки світу. Щоб розпочати використання покриття beyond, оновіть, будь ласка, до версії iOS 18.3.». Таке повідомлення від T-Mobile отримали перші бета-тестери.

У перших користувачів у налаштуваннях стільникового зв'язку з'явився перемикач для керування функцією супутникового зв'язку.

Нагадаємо

Маск днями анонсував початок тестування прямого з'єднання мобільних телефонів із мережею Starlink з 27 січня, але не розкрив деталі.