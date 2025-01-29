Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 834 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 січня 2025, 8:12
Втрати ворога за 28 січня: 1670 російських окупантів, 10 танків, 57 БПЛА та 1 ракета
Втрати ворога
- особового складу — близько 834670 (+1670) осіб,
- танків — 9886 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20597 (+24) од,
- артилерійських систем — 22395 (+29) од,
- РСЗВ — 1264 (+1) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23456 (+57),
- крилаті ракети — 3054 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35366 (+97) од,
- спеціальна техніка — 3721 (+3)
Джерело: Мінфін
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