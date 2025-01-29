Офіційний курс: НБУ знизив гривню на сім копійок

Національний банк України встановив на 29 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0195 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 29 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,78 грн (на 28 січня курс був встановлений на рівні 44,14 грн). Європейська валюта подешевшала на 36 копійок.

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