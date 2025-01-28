До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
28 січня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 28 січня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 28 січня
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Закриття 28 січня
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Зміни
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41,98/42,01
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41,90/41,93
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8/8
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43,81/43,83
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43,71/43,72
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,39 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,15−42,20, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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