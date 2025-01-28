Smithfield Foods, найбільший у світі виробник свинини, успішно вийшов на біржу

Первинне публічне розміщення акцій Smithfield Foods Inc. принесло 522 млн дол, при цьому ціна акцій була нижчою за ринковий діапазон. Про це пише Bloomberg.

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Найбільший у світі виробник свинини й дочірня компанія WH Group Ltd., що опосередковано належить гонконзькій WH Group Ltd., продала близько 26 мільйонів акцій по $20 за штуку.

Smithfield та її власник запропонували 17,4 мільйона акцій за ціною від $23 до $27 за штуку, згідно з попередньою заявою. WH Group, яка придбала Smithfield понад десять років тому, збереже контроль над компанією після лістингу.

Розміщення акцій додає імпульсу відновлюваному ринку IPO в США. За даними Bloomberg, минулого року обсяг продажів акцій, проданих вперше, зріс до 43 мільярдів доларів, що на 64% більше, ніж у 2023 році, але нижче середнього показника за десятиліття, що передувало пандемії.

За дев'ять місяців, що закінчилися 29 вересня, компанія зі Смітфілда, штат Вірджинія, отримала чистий прибуток у розмірі $581 млн з доходу в $10,2 млрд, порівняно з чистим збитком у $2 млн з доходу в $10,6 млрд роком раніше, згідно з поданою звітністю.