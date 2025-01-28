Укрзалізниця підвищила ціни на квитки до Польщі та Угорщини

З 1 лютого Укрзалізниця зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. Таким чином ціни на квитки зростуть. Водночас розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

«Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

На скільки подорожчають квитки

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20−27%,

у вагонах купе — на 9−27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%,

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Зазначається, що до 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.