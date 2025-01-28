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28 січня 2025, 12:30

Інвестуйте у цей прихований альткоїн і спостерігайте, як він обжене PEPE

Уявіть собі, що інвестиція в $500 перетворюється на величезний дохід у $500,000 завдяки маловідомому альткоїну, який готовий затьмарити популярні токени, такі як PEPE і BONK. Ця нова криптовалюта може стати наступною висхідною зіркою на ринку цифрових активів. Дізнайтеся більше про цей прихований скарб і його перспективні можливості.

Уявіть собі, що інвестиція в $500 перетворюється на величезний дохід у $500,000 завдяки маловідомому альткоїну, який готовий затьмарити популярні токени, такі як PEPE і BONK.

Інавгурація Трампа викликала хаос на крипторинку: мем-коїн $XYZ готовий вибухнути з ростом на 99,900%

Інавгурація Дональда Трампа спричинила потужний зсув на криптовалютному ринку, підготувавши ґрунт для неймовірного зростання. Поки основні монети демонструють скромний двозначний ріст, мем-коїни привертають загальну увагу.

PNUT нещодавно зріс на 4,500%? FRED злетів на 6,000%? Ці монети вже стали історією, потонувши під тиском продажів. Але криптовалютна битва не чекає слабких — новий титан $XYZ готовий зруйнувати рекорди прибутків і продемонструвати вибуховий ріст на 99,900%.

$XYZ: чемпіон мем-коїнів виходить на ринг

Познайомтеся з $XYZ — першим у світі спортивним мем-коїном для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть до 1000-кратного прибутку. Це токен для тих, хто живе азартом змагань.

  • Стартова ціна:$0.0001
  • Поточна ціна:$0.002
  • Цільова ціна:$0.1

Зараз триває попередній продаж, і $XYZ вже демонструє приголомшливий ріст на 2000%. Якщо ви не берете участь, ви залишаєтесь осторонь.

Pepe (PEPE)

Pepeзазнав значних коливань ціни останнім часом. За тиждень ціна впала на 23.27%, а за місяць — на 31.22%. Тим не менш, за останні шість місяців монета показала ріст на 8.63%. Поточний діапазон ціни становить $0.00001278-$0.00001638.

Технічні індикатори показують, що PEPE може перебувати в зоні перепроданості. Індекс відносної сили (RSI)становить 11.77, а стохастичний осцилятор— 8.78, що часто вказує на можливість розвороту. Рівень підтримки знаходиться на позначці $0.00001155, а найближчий опір — на $0.00001877. Прорив цього рівня може призвести до зростання на 40%.

Bonk (BONK)

Bonk(BONK) також демонструє волатильність. За тиждень його ціна впала на 23.59%, а за місяць — на 22.69%. Однак за останні шість місяців падіння становило лише 4.46%. Поточний діапазон ціни: $0.00002438-$0.00003286.

Технічні індикатори вказують на можливість зміни тренду. RSIстановить 19.77, що вказує на перепроданість, а стохастичний осцилятор— 7.76. Рівень підтримки знаходиться на позначці $0.00002154, а опір — на $0.00003850.

Хоча PEPEі BONKпоказали вражаючі результати, XYZVerse (XYZ)об'єднує спортивних фанатів і мем-культуру, націлений на масштабне зростання і здатний перевершити їх на поточному бичачому ринку.

Детальніше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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