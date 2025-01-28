Споживачі не мають можливість перевірити ліцензії АЗС — ДПС

Споживачі не мають можливості перевірити дійсність ліцензій автозаправних станцій (АЗС) або факт сплати авансових платежів із податку на прибуток. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС) у відповіді на запит видання enkorr.

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Чому неможливо перевірити ліцензії?

Доступ до Єдиного реєстру ліцензіатів і місць обігу пального, де містяться відповідні дані, обмежений через воєнний стан. Тому споживачі можуть перевірити наявність ліцензії лише за її копією, яка має бути розміщена на видному місці у куточку споживача на кожній АЗС.

Інформація про податки закрита

Дані про сплату авансових внесків із податку на прибуток також недоступні для перевірки. Як пояснили в ДПС, ця інформація належить до категорії конфіденційної та не може бути розголошена без згоди платника податків.

Стан ринку АЗС у 2024 році

За даними ДПС, у 2024 році в Україні діяли ліцензії для 1 526 суб'єктів господарювання, які займалися роздрібною торгівлею пальним. Це на 48 менше, ніж у 2023 році.

Крім того, у грудні 2024 — січні 2025 року 444 ліцензії на роздрібну торгівлю пальним були добровільно анульовані.

Сплата податків

У грудні 2024 року авансові внески з податку на прибуток сплатили 811 суб'єктів господарювання. Загальна сума цих платежів склала 305,3 мільйона гривень.