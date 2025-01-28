NovaPay запускає новий кредитний продукт — «Зарплата терміново». Як оформити послугу

NovaPay пропонує клієнтам, що отримують зарплату на картку NovaPay в межах зарплатного проєкту, нову послугу — «Зарплата терміново». Цей продукт створений для тих, хто потребує додаткових коштів до звичної дати отримання зарплати, але не хоче переплачувати за користування позикою. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Відкривати нову картку чи рахунок для цього не потрібно — кредит надається на той самий рахунок, на який зараховується заробітна плата.

Доступ до послуги можливий після одного місяця зарахувань зарплати на картку NovaPay. Розмір ліміту залежить від розміру доходу клієнта — може дорівнювати місячній зарплаті чи розраховуватись індивідуально, залежно від інших діючих кредитів.

Оформити кредит можна у будь-який день, без обмежень. Строк кредитування — 1 місяць. Якщо у клієнта вже оформлена «Зарплата терміново», нова позика буде доступна після його погашення вже наступного дня.

«Зарплата терміново» — це наша відповідь на потреби клієнтів у швидкій фінансовій підтримці без переплат. Клієнти можуть скористатися кредитом на суму від 1 000 до 100 000 гривень. У порівнянні з подібними ринковими пропозиціями маємо конкурентну реальну процентну ставку, яка становить символічні 0,00001% річних, а комісія повністю відсутня", — зазначає Яна Левада, директорка департаменту розвитку бізнесу NovaPay.

Як оформити послугу

Оформити послугу «Зарплата терміново» ті співробітники, чиї роботодавці підключені до зарплатного проєкту, можуть легко та швидко у мобільному застосунку NovaPay. Для цього потрібно:

зайти в розділ «Кредити» та обрати блок «Зарплата терміново»,

визначитись із розміром кредиту — або оформити на максимальну розраховану суму, або зменшити її,

ознайомитись із умовами договору та підписати його.

Після цього кошти автоматично зараховуються на картку.

Як погашати кредит

Погасити кредит можна достроково — швидко і зручно через мобільний додаток NovaPay, а також у відділенні Нової пошти. Якщо кредит не буде погашений до завершення строку, сума буде автоматично списана з рахунку — для цього потрібно, щоб на рахунку було достатньо коштів.

Рекомендуємо уникати прострочення платежів, бо з першого дня прострочки нараховується процент за прострочений кредит 120% річних, а на 16-й день прострочки додається штраф у розмірі 500 грн.