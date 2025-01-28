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28 січня 2025, 10:48

США обіцяють запровадити мита на весь імпорт чипів, сталі та ліків

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.
Фото Grok AI

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Що сказав Трамп

«Сполученим Штатам час повернутися до системи, яка зробила нас багатшими і могутнішими, ніж будь-коли раніше», — заявив Трамп у понеділок на заході у Флориді.

Він порівняв свій підхід до зовнішньої торгівлі з жорсткими митами, введеними президентом Вільямом Маккінлі наприкінці 1890-х років, пише USA Today.

«Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну, — додав Трамп. — Як ви знаєте, раніше ми будували по одному кораблю на день. Зараз ми не можемо цього робити. Усе пішло в інші місця та інші країни».

Деталі

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки, що майбутній очільник міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за запровадження мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити «набагато вищі» мита.

«Запам'ятайте слово мита. Ми будемо захищати наш народ і наші компанії, і ми будемо захищати нашу країну за допомогою мит», — сказав президент.

Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США, до 15% з поточних 21%.

«Якщо ви хочете перестати платити податки або мита, вам потрібно будувати свої заводи тут, в Америці. І це відбуватиметься рекордними темпами», — заявив Трамп.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Riojas
Riojas
28 січня 2025, 10:55
#
Защищать собственных потребителей от дешёвых цен) купим по х2 цене у Илона Маска, зато свое
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