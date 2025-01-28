Курс валют на 28 січня: долар в банках додав 5 копійок, а євро — 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 7 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,40 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,47 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,13−42,16, євро — 44,13−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,98−42,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,81−43,83 грн/євро.

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