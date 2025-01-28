За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало 66,1 млн од. Це на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
28 січня 2025, 9:46
ОІСА зафіксувала зменшення обсягів глобального автовиробництва
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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 47,5 млн од. (-1%).
Легких комерційних автомобілів виготовлено — 15,7 млн од. (-2%).
Великих вантажних авто — 2,7 млн од. (-1%).
Автобусів — 204 тис. од. (+15%).
Найбільші виробники
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за три місяці було виготовлено майже 21,5 млн од. автотранспорту (+2%).
- Друге місце посідає США, з результатом — 8,1 млн од. (+0,3%).
- Третій результат продемонструвала Японія — 6 млн од. (-9%).
- Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 4,6 млн од. (+3%) та Мексика — 3,2 млн од. (+6%).
Джерело: Мінфін
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