Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 833 000 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 січня 2025, 8:14
Втрати ворога за 27 січня: 1 380 російських окупантів, 5 танків та 72 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 833 000 (+1380) осіб,
- танків — 9876 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 20573 (+12) од,
- артилерійських систем — 22366 (+27) од,
- РСЗВ — 1263 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23399 (+72),
- крилаті ракети — 3053 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35269 (+86) од,
- спеціальна техніка — 3718 (+2)
Джерело: Мінфін
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