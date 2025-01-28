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28 січня 2025, 9:00

Прогноз для Solana — $500? SHIB націлений на $0.1, а Catzilla готовий до x1000 вибуху

Крипторинок охоплений хвилею оптимізму на тлі висхідного тренду. Інвестори очікують на вражаючі прибутки, а прогнози вказують на значне зростання цін. Три криптовалюти привертають особливу увагу завдяки своїм сміливим перспективам. Ці цифрові активи стали об'єктом інтересу як для досвідчених трейдерів, так і для новачків у криптосвіті.

Крипторинок охоплений хвилею оптимізму на тлі висхідного тренду.

Catzilla сіє хаос: мем-койн для крипто-воїнів

У світі, де фінансова свобода здається недосяжною, з’являється нова можливість — Catzilla! Цей мем-койн, народжений у надрах інтернет-культури та налаштований на вибухове зростання, — саме те, чого чекали інвестори.

14 етапів. Безмежний потенціал.

Легендарний кіт-воїн, готовий до битви, пропонує вам 14 шансів придбати потужний токен $CATZILLA до його виходу на ринок. Уявіть, як ваш капітал зростає з першого до 14 етапу предпродажу, досягаючи 700% прибутку! З кожним етапом Catzilla стає сильнішим, наближаючи вас до фінансового тріумфу.

Але час спливає, і лише найшвидші та найрішучіші зможуть отримати свою частку цього криптоуспіху.

Захопіть свою частину, поки Catzilla не знищив конкурентів на арені!

Коти захоплюють криптосвіт: забудьте про собак — час заробляти на котах

Світ криптовалют довгий час був захоплений собаками, але тепер настала черга котів. MEW та Popcat — останні сенсації, які довели, що коти не тільки милі, але й прибуткові.

MEW: Цей розумний кіт увійшов до топ-15 мем-койнів, піднявшись на 103.7%лише за три місяці.

Popcat: Цей кіт не просто стрибнув — він злетів, показавши вражаюче зростання на 157.44%.

Це не поодинокі випадки. Коти зміцнюють свої позиції в царині мем-койнів. І якщо MEW та Popcat вражають, то Catzilla готовий підірвати ринок.

Місія: зруйнувати ринок і переписати правила

Catzilla тут, щоб знищити старі системи та побудувати новий світ, де крипто-воїни зможуть досягти успіху. З кожним етапом цієї предпродажі потенціал прибутку зростає.

Час обмежений, і можливість приєднатися до армії Catzilla швидко зникає. Лише ті, хто готовий діяти, побачать, як їхні інвестиції злетять, немов сила героя аніме.

Вступайте в гру зараз, спостерігайте, як Catzilla знищує ринок, і ставайте частиною цієї революції!

Solana на шляху до нових вершин?

Ціна Solana демонструє обнадійливі перспективи зростання. Зараз вона перебуває у діапазоні $222-$265.87із сильною підтримкою на рівні $203.56. За місяць ціна зросла більш ніж на 22%, що свідчить про бичачий тренд. Незважаючи на тижневе падіння на 10%, інвестори зберігають оптимізм. Якщо Solana подолає опір на рівні $291, вона може досягти $335, що відповідає потенціалу зростання на 25%від поточних значень.

Shiba Inu: відскок чи подальше падіння?

Ціна Shiba Inu коливається в діапазоні $0.000018-$0.000021і нижче своєї 100-денної середньої, яка становить $0.00001981. Індекс RSI на рівні 21.37вказує на перепроданість, що може сигналізувати про можливий відскок. Ключовий опір на рівні $0.000023може принести 10% прибутку, якщо буде подоланий. Проте тижневе і місячне зниження на 12%і 17%відповідно змушують трейдерів зберігати обережність. Підтримка на рівні $0.000016може стати страховкою від подальшого падіння.

Хоча короткостроковий потенціал SOL і SHIB обмежений, Catzilla вирізняється як мем-койн із амбіціями стати героєм криптосвіту. З можливістю отримати 700% ROIу рамках предпродажі та потрійною корисністю токенів, Catzilla запрошує криптоентузіастів приєднатися до боротьби за фінансову свободу.

Докладніше про Catzilla ($CATZILLA)

Джерело: Мінфін
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