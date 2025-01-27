SkyUp збільшила пасажиропотік на 62% у 2024 році

Українська авіакомпанія SkyUp у 2024 році значно збільшила обсяги перевезень. За даними компанії, пасажиропотік склав 2,5 мільйона осіб, що на 61,7% більше, ніж у 2023 році. Також авіаперевізник здійснив майже 17 тисяч рейсів, що на 60,8% перевищує показники попереднього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Маршрутна мережа компанії розширилася до 851 напряму, що на 28,2% більше, ніж у 2023 році.

У 2024 році компанія отримала рейтинг SAFA 0.16, який є одним із найкращих у сфері авіаційної безпеки. Цей рейтинг присвоюється в рамках програми Safety Assessment of Foreign Aircraft, яку проводять Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) та національні авіаційні органи країн Європи.

Крім того, SkyUp успішно пройшла аудит IOSA (IATA Operational Safety Audit) — міжнародну програму, розроблену Міжнародною асоціацією повітряного транспорту для оцінки операційної безпеки авіакомпаній.