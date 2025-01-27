До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
27 січня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 27 січня: євро й долар пішли вверх на міжбанку
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Відкриття 27 січня
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Закриття 27 січня
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Зміни
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41,84/41,87
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41,98/42,01
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14/14
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43,76/43,78
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44,12/44,13
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36/35
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,30 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,24−42,27, євро — 44,30−44,48 грн.
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Джерело: Мінфін
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