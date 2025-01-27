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27 січня 2025, 18:37

Торік позичальники банків-банкрутів погасили понад 430 млн грн боргів

У 2024 році до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 433,7 мільйона гривень від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами. Про це повідомили у ФГВФО.

У 2024 році до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 433,7 мільйона гривень від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

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Згідно з даними Фонду, із загальної суми надходжень 373,7 мільйона гривень становили кошти від погашення кредитів суб'єктів господарювання, а майже 60 мільйонів гривень — від фізичних осіб. Ці платежі здійснювалися відповідно до умов погашення кредитної заборгованості, встановлених під час воєнного стану.

«Якщо у 2022 році надходження за програмами реструктуризації кредитів складали близько 176 мільйонів гривень, то у 2024 році ця цифра збільшилася до 433,7 мільйона гривень — фактично у 2,5 раза», — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Вона також додала, що значне зростання надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання спостерігалося в четвертому кварталі минулого року.

Ці дані свідчать про те, що, попри складні умови воєнного часу, багато позичальників продовжують виконувати свої зобов’язання перед банками, що знаходяться у процесі ліквідації.

Джерело: Мінфін
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