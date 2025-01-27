Ціни на срібло на світовому ринку досягли багаторічних максимумів

Ціни на срібло на світовому ринку знаходяться на максимумах щонайменше за п'ять років, свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі Comex. До закриття торгової сесії 24 січня ф'ючерси на дорогоцінний метал зросли на 2% і сягнули $31,19 за тройську унцію. За рік вони зросли на 36,4% — 26 лютого 2024 тройська унція срібла торгувалася по $22,87.

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Що штовхає ціни нагору

Одним із головних факторів зростання цін на срібло стало посилення інтересу до сонячної енергетики. Срібло є одним із ключових компонентів фотоелектричних панелей для сонячних батарей.

Найбільше сонячних панелей у світі виробляє Китай, частку якого припадає понад 80% глобального ринку, нагадує видання.

Останній стрибок цін на срібло був спричинений загрозою нового президента США Дональда Трампа запровадити тарифи для деяких з основних торгових партнерів Вашингтона, включаючи Китай, зазначив керівник відділу стратегії на товарних ринках Saxo Bank Оле Хансен.

«Попит на інвестиційні метали, як і раніше, підживлюється невизначеною геополітичною обстановкою, де глобальна напруженість та економічні зрушення змушують інвесторів шукати більш безпечні активи», — наголосив він.

Хоча інвестиційні фактори продовжать відігравати важливу роль для срібла, динаміка цін також тісно пов'язана з його промисловим використанням, на яке припадає понад 50% попиту, уточнив експерт.

Він нагадав, що у 2024 році зростання промислового попиту в електроніці та відновлюваних джерелах енергії викликало напруженість на ринку срібла. За прогнозом Хансена, на фоні сталого промислового попиту дефіцит пропозиції срібла в 2025 може зберегтися.

Вартість срібла на світовому ринку в 2025 році перебуватиме в діапазоні від $28 до $40 за тройську унцію, прогнозують Heraeus Precious Metals.