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27 січня 2025, 19:30

Chainlink випереджає AVAX, а XYZVerse націлений на приголомшливий ріст

Останні зміни на крипторинку демонструють, що Chainlink обганяє Avalanche, привертаючи увагу інвесторів. Водночас XYZVerse прагне до вражаючого зростання на 25 000%, позиціонуючи себе як серйозного конкурента Dogecoin. Ці події викликають зацікавленість щодо того, як у найближчому майбутньому можуть змінитися сили серед провідних цифрових активів.

Останні зміни на крипторинку демонструють, що Chainlink обганяє Avalanche, привертаючи увагу інвесторів.

Досягайте успіху з XYZ: новий важковаговик серед мем-коїнів

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Шанувальники у захваті! Токен XYZ виходить на крипторинг, завдаючи ударів шахрайським монетам, безглуздим фармінговим схемам і сумнівним проектам. Як справжній чемпіон, цей перший у своєму роді спортивний мем-коїн сміливо пройшов через ведмежий ринок і не збирається зупинятися. З прицілом на неймовірне зростання у 75 разів XYZ готовий залишити позаду такі мем-коїни 2024 року, як BOME та WIF.

💰 Керуйте грою та заробляйте разом із натовпом 💰
XYZ створює ідеальне ігрове поле з проектом XYZVerse, який отримав нагороду Найкращий новий мем-проект. Унікальна концепція об'єднує азарт спорту та енергію мем-культури. З дорожньою картою, яка включає розважальні dApps, XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів до дії.

Згадайте про $1 млрд торгового обсягу Polymarket під час ажіотажу ставок на президентських виборах у США. XYZ готується до ще більшого успіху у сфері GameFi, дозволяючи своїм інвесторам заробляти на поєднанні мем-коїнів, спортивного азарту та масового прийняття криптовалют.

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💥 Пропустили суперцикл мем-коїнів? 💥
Завдяки капіталізації у постійно зростаючій ніші азартних ігор, XYZ стає справжньою легендою мем-коїнів. Зростання BOME на 5 000% і WIF на 1 000% вже в минулому, тому що XYZ готовий вибухнути більш ніж на 7 400% від своєї поточної ціни до моменту генерації токенів (TGE) і перевершити своїх сенсаційних попередників. Зайдіть у гру на ранньому етапі, щоб забезпечити собі місце — XYZ недооцінений і готовий побити нові рекорди!

🥇 Об'єднуючи спільноту, забезпечуємо перемогу 🥇
XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, надаючи спільноті можливість керувати грою та спрямовувати розвиток екосистеми. Активні учасники отримають токени XYZ як винагороду за їхню відданість. З надійною токеномікою та планами лістингу на CEX/DEX XYZ готується до чемпіонського забігу, забезпечуючи стабільний потік доходів і постійне спалювання токенів для підтримки високої ціни та процвітання спільноти.

Передпродаж XYZ уже йде — не пропустіть цю можливість з потенційним ростом у 9 900%!<<

AVAX: Блискавична, екологічна блокчейн-платформа, що змінює правила гри

Avalanche (AVAX) створює фурор у криптосвіті. Ця блокчейн-платформа першого рівня виділяється своєю екологічністю та неймовірною швидкістю. Обробляючи до 4 500 транзакцій за секунду, вона залишає багатьох конкурентів позаду. Avalanche дозволяє користувачам створювати власні налаштовувані підмережі, відкриваючи безліч можливостей. Завдяки трьом взаємозв'язаним ланцюгам (X-Chain, C-Chain та P-Chain) платформа ефективно управляє транзакціями та смарт-контрактами.

Chainlink Unchained: Розширення можливостей смарт-контрактів

Chainlink вирішує ключову проблему смарт-контрактів, забезпечуючи доступ до даних поза блокчейном. Ця децентралізована мережа оракулів з'єднує смарт-контракти з реальними даними, API та системами. LINK, нативний токен мережі, винагороджує тих, хто надає надійні дані, підтримуючи цілісність мережі.

Dogecoin: Від мема до мейнстриму

Dogecoin, який почався як жарт у 2013 році, став потужним гравцем у криптосвіті. Сильно залежачи від спільноти та соціальних медіа, DOGE демонструє унікальне поєднання простоти та функціональності, що робить його привабливим для широкої аудиторії.

Хоча AVAX, LINK і DOGE залишаються сильними гравцями, XYZVerse виділяється, об'єднуючи спортивних фанатів із мем-культурою, прагнучи до масового зростання та статусу культурної ікони.

Докладніше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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