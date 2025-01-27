Дохідність облігацій США падає в очікуванні засідання ФРС

Дохідність казначейських облігацій США знизилися в понеділок, оскільки інвестори очікують на наступне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та ключові дані щодо інфляції. Про це пише CNBC.

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ФРС, Трамп

Прибутковість 10-річних облігацій впала більш ніж на дев’ять базисних пунктів до 4,5262%, тоді як прибутковість 2-річних облігацій торгувалася на рівні 4,1971% після зниження на понад сім базисних пунктів.

Інвестори готуються до насиченого тижня, оскільки ФРС має оголосити своє рішення щодо монетарної політики на січневому засіданні в середу, 29 січня.

ФРС стикається з тиском з боку новообраного президента Дональда Трампа, який заявив, що очікує зниження процентних ставок під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня.

Ставка

Однак, за даними інструменту FedWatch від CME Group, трейдери очікують з ймовірністю понад 99%, що ФРС залишить процентні ставки без змін. На своєму грудневому засіданні ФРС запланувала лише два зниження ставок у 2025 році.

Інвестори також чекають на публікацію індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) за грудень у п’ятницю. Цей індекс, який є основним показником інфляції для ФРС, надасть нові дані про стан економіки США.

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