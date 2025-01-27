Мексиканський песо втратив позиції на міжнародному ринку після заяви президента США Дональда Трампа про введення митних тарифів проти Колумбії. Цей крок викликав нові побоювання щодо торгової політики американського лідера. Про це пише Reuters.
27 січня 2025, 13:05
Мексиканський песо падає через мита та депортації з США
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Мексиканська валюта, яка входить до числа найбільш ліквідних у світі, впала до рівня 20,4630 песо за долар, що на 1% нижче попереднього показника.
Рішення про мита стосується Колумбії та є частиною серії заходів, які Трамп оголосив у відповідь на дії Боготи. Причиною стало те, що колумбійська сторона відмовилася прийняти два військові літаки з депортованими мігрантами.
Джерело: Мінфін
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