Банки в грудні 2024 року збільшили ввезення готівкових доларів в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти , яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив $1,581 млрд. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді ($1,478 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Скільки ввезли валюти минулого року

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд, з них готівкових доларів на $11,693 млрд, готівкових євро — на $4,208 млрд.

При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на $1,311 млрд.

Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив $14,627 млрд.