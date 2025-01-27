Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив $1,581 млрд. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді ($1,478 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
27 січня 2025, 11:14
Банки в грудні 2024 року збільшили ввезення готівкових доларів в Україну
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Скільки ввезли валюти минулого року
Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд, з них готівкових доларів на $11,693 млрд, готівкових євро — на $4,208 млрд.
При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на $1,311 млрд.
Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив $14,627 млрд.
Джерело: Мінфін
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