Курс валют на 27 січня: долар в банках подешевшав на 5 копійок, а євро додало 7 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу знизився на 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 7 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 10 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 42,13−42,16, євро — 44,13−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,84−41,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,76−43,78 грн/євро.

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