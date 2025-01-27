У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу знизився на 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 7 копійок.
27 січня 2025, 10:43
Курс валют на 27 січня: долар в банках подешевшав на 5 копійок, а євро додало 7 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 10 копійок у продажу.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,35 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.
За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 42,13−42,16, євро — 44,13−44,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,84−41,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,76−43,78 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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