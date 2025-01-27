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27 січня 2025, 10:46

США може втратити 8% ВВП, якщо Трамп депортує всіх нелегальних мігрантів — Bloomberg

Якщо Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США, економіка країни може втратити 8% валового внутрішнього продукту. Про це йдеться в аналізі, проведеному Bloomberg Economics.

Якщо Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США, економіка країни може втратити 8% валового внутрішнього продукту.
Фото Pixabay

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Трамп пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 мільйонів осіб.

У п'ятницю 24 січня нова адміністрація США почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Якщо у Трампа вийде повністю реалізувати свої пропозиції, це викличе шокові хвилі по всій економіці, вважають стратеги, економісти і професіонали з Уолл-стріт.

Мова йде про зліт інфляції, сільське господарство і будівництво будуть відчувати дефіцит робочої сили, що зменшить валовий внутрішній продукт США на 8%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 січня 2025, 11:01
#
А я впевнений, що було б все з точністю до навпаки, якщо б всіх нелегалів депортували. Але це мабуть не можливо в найближчі 4 роки.
+
0
gorobezus
gorobezus
27 січня 2025, 12:13
#
У них все овощные плантации на латиносах держаться, вся низкооплачиваемая обслуга в мотелях, заведениях питания, тяжелая физическая работа на стройке. Преступность от всех нелегалов составляет единицы процентов. Не знаю как с ВВП, а вот инфляция — подпрыгнет.
+
+15
gucci
gucci
27 січня 2025, 11:27
#
Світ буде піддакувати трампу, проте валити сша, валити долар, як зможе. Я органічно вивожу все доларове, то була пропорція 80 долару, 10 євро, 10 грн. Тепер 80 євро, 10 долар, 10 операційна грн. Це і акції, і боргові папери, і кеш. Як вол стріт впаде відсотків на 50, придбаю трохи. Тільки тех. Американські акції в дxпу
+
0
Я_ __
Я_ __
27 січня 2025, 13:40
#
«Тільки тех. Американські акції в дxпу»

і що тоді будеш купляти? ну, просто індекси, зокрема S&P 500 росте за рахунок «чудової сімки», котра вся складається з технологічних компаній Америки
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
27 січня 2025, 12:57
#
Следующим шагом он может ввести максимальный размер пособия по безработице на уровне 2000 грн чтоб все получатели подменили нелегалов
+
0
Я_ __
Я_ __
27 січня 2025, 13:38
#
«США може втратити 8% ВВП, якщо Трамп депортує всіх нелегальних мігрантів — Bloomberg»

Тоді тут ще паралельно треба рахувати, скільки США втратить у % від свого ВВП, на всі виплати і програми таким особам, або ж витрати на посилення поліції, поки подібні мігранти (а будемо відверті не всі міграти зайчики) можуть вчиняти різноманітні злочини, бо вони там нелегально, його знайти після злочину буде складнувато.
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