Якщо Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США, економіка країни може втратити 8% валового внутрішнього продукту. Про це йдеться в аналізі, проведеному Bloomberg Economics.
27 січня 2025, 10:46
США може втратити 8% ВВП, якщо Трамп депортує всіх нелегальних мігрантів — Bloomberg
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Трамп пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 мільйонів осіб.
У п'ятницю 24 січня нова адміністрація США почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.
Якщо у Трампа вийде повністю реалізувати свої пропозиції, це викличе шокові хвилі по всій економіці, вважають стратеги, економісти і професіонали з Уолл-стріт.
Мова йде про зліт інфляції, сільське господарство і будівництво будуть відчувати дефіцит робочої сили, що зменшить валовий внутрішній продукт США на 8%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
і що тоді будеш купляти? ну, просто індекси, зокрема S&P 500 росте за рахунок «чудової сімки», котра вся складається з технологічних компаній Америки
Тоді тут ще паралельно треба рахувати, скільки США втратить у % від свого ВВП, на всі виплати і програми таким особам, або ж витрати на посилення поліції, поки подібні мігранти (а будемо відверті не всі міграти зайчики) можуть вчиняти різноманітні злочини, бо вони там нелегально, його знайти після злочину буде складнувато.