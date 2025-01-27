США може втратити 8% ВВП, якщо Трамп депортує всіх нелегальних мігрантів — Bloomberg

Якщо Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США, економіка країни може втратити 8% валового внутрішнього продукту. Про це йдеться в аналізі, проведеному Bloomberg Economics.

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Трамп пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 мільйонів осіб.

У п'ятницю 24 січня нова адміністрація США почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Якщо у Трампа вийде повністю реалізувати свої пропозиції, це викличе шокові хвилі по всій економіці, вважають стратеги, економісти і професіонали з Уолл-стріт.

Мова йде про зліт інфляції, сільське господарство і будівництво будуть відчувати дефіцит робочої сили, що зменшить валовий внутрішній продукт США на 8%.