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27 січня 2025, 10:16

НБУ призначив нового директора департаменту за небанківськими надавачами фінпослуг

Директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Нацбанку призначено Володимира Суханова. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Нацбанку призначено Володимира Суханова.
Фото: bank.gov.ua

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Деталі

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

  • здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства об'єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг (крім платіжного / валютного ринків) ;
  • здійснення оцінювання ризиків, які притаманні діяльності небанківських фінансових установ;
  • оперативне реагування на факти порушення об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності;
  • участь в оцінці якості систем корпоративного управління, внутрішнього контролю об'єкта нагляду;
  • здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, а також регулярна оцінка фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності тощо;
  • прозора взаємодія з учасниками ринку з метою створення ефективного та сучасного регулювання, яке б відповідало потребам і учасників ринку, і споживачів фінансових послуг.

Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.

Нагадаємо

В листопаді минулого року з метою розширення та поглиблення нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національний банк оновив свою організаційну структуру та створив Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.Довідково

Хто такий Суханов

Володимир Суханов працює в банківській системі 18 років, зокрема більше десяти років — у системі банківського нагляду Національного банку.

До переведення на посаду директора Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора Департаменту інтегрованого нагляду за банкам. Зокрема, до сфери його відповідальності, належала наглядова діяльність за більш ніж 20 банками та 30 небанківськими надавачами платіжних послуг.

До роботи в Національному банку упродовж 2007−2014 років працював на керівних посадах в українських банках, де займався розвитком роздрібного бізнесу та мережі банківських відділень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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