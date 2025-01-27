93 компанії позбулися російського сліду за останні пів року — Опендатабот

93 компанії за пів року позбулися «російського сліду» попри заборону закону та продовжують вести бізнес в Україні та навіть вигравати державні тендери. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Російський слід

Найбільше з них в Києві та Одесі - 59,1%. Загалом понад 18 тис. компаній з російськими власниками було зареєстровано в Україні на момент повномасштабного вторгнення.

Найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві — 47 або 50.5%. Наслідує Одещина — 8 (8.6%), а замикає Полтавщина — 5 (5.4%).

Чим займаються компанії

19.4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12.9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9.7% на будівництві.

Скільки заробляють

Майже у половини компаній з руським слідом дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12.9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії.

Від початку повномасштабної ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:

ТОВ «ТЕКСТЕР ЛТД» — 7 тендерів загально на суму 19.6 млн грн;

ТОВ «ВЕЛЕСГАРД» — 1 тендер загально на суму 19.3 млн грн;

ТОВ «ЕРА МОБАЙЛ» — 37 тендерів загально на суму 1.9 млн грн;

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАЦЛАВ» — 27 тендерів загально на суму 1.7 млн грн;

ТОВ «ТЕПЛОВЕНТМОНТАЖ» — 10 тендерів загально на суму 1 млн грн.

Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії — окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.