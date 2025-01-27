«Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона»

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні — 328,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

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Видатки на оборону

«2,1 трлн гривень склали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-грудні 2024 року. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у грудні використано з держбюджету — 328,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на: