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27 січня 2025, 9:32

Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні — 328,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні — 328,1 млрд грн.
Фото: zn.ua

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Видатки на оборону

«2,1 трлн гривень склали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-грудні 2024 року. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у грудні використано з держбюджету — 328,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:

  • 1,2 трлн грн — грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;
  • 627 млрд грн — придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;
  • 157 млрд грн — медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;
  • 82,4 млрд грн — придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);
  • 37,2 млрд грн — на забезпечення харчуванням;
  • 13,5 млрд грн — на комунальні платежі і послуги.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
27 січня 2025, 13:09
#
«Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона»

Ага, а ще Безугла виклала інформацію з «преміями» генералітету, ось наприклад головнокомандувач зсу отримав 20 лимонів гривень премії, потужно))

там довгий перелік всіх командувачів перекомандувачів, в котрих як і в пана «яйця по 17» купа замісників, ну от всі командувачі отримали по лямчику мінімум, окрім командувача об`єднаних сил зсу — тут йому дали преміальними всього 900 тисяч гривень

грошей нема, в бюджеті не вистачає коштів, ми вам податки та тарифи піднімемо, ціни і без нас піднімаються, а собі ми зп і премії піднімемо, а ви донати скидайте, холопи)))
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