Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні — 328,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
27 січня 2025, 9:32
Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона
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Видатки на оборону
«2,1 трлн гривень склали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-грудні 2024 року. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у грудні використано з держбюджету — 328,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:
- 1,2 трлн грн — грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;
- 627 млрд грн — придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;
- 157 млрд грн — медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;
- 82,4 млрд грн — придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);
- 37,2 млрд грн — на забезпечення харчуванням;
- 13,5 млрд грн — на комунальні платежі і послуги.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Ага, а ще Безугла виклала інформацію з «преміями» генералітету, ось наприклад головнокомандувач зсу отримав 20 лимонів гривень премії, потужно))
там довгий перелік всіх командувачів перекомандувачів, в котрих як і в пана «яйця по 17» купа замісників, ну от всі командувачі отримали по лямчику мінімум, окрім командувача об`єднаних сил зсу — тут йому дали преміальними всього 900 тисяч гривень
грошей нема, в бюджеті не вистачає коштів, ми вам податки та тарифи піднімемо, ціни і без нас піднімаються, а собі ми зп і премії піднімемо, а ви донати скидайте, холопи)))