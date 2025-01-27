США надрукують нові долари: коли та які купюри випустять

Долар — одна з найпопулярніших валют у світі. Центральний банк США час від часу змінює дизайн банкнот. У Бюро гравіювання та друку США зазначили, що американський регулятор іде на такий крок, щоб посилити безпеку валюти та захистити її від підробок, адже в сучасному світі фальшивомонетники стають дедалі винахідливішими, пише «УНІАН».
27 січня 2025, 8:44
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Графік оновлення дизайну банкнот долара
Федеральний резерв оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара:
- 10 доларів — 2026 рік;
- 50 доларів — 2028 рік;
- 20 доларів — 2030 рік;
- 5 доларів — 2032 рік;
- 100 доларів — 2034 рік.
Варто зазначити, що наразі дійсні всі долари, випущені з 1914 року.
Джерело: Мінфін
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