США надрукують нові долари: коли та які купюри випустять

Долар — одна з найпопулярніших валют у світі. Центральний банк США час від часу змінює дизайн банкнот. У Бюро гравіювання та друку США зазначили, що американський регулятор іде на такий крок, щоб посилити безпеку валюти та захистити її від підробок, адже в сучасному світі фальшивомонетники стають дедалі винахідливішими, пише «УНІАН».