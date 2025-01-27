Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 831 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 січня 2025, 8:16
Втрати ворога за 26 січня: 1 430 російських окупантів, 3 танки та 74 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 831620 (+1430) осіб / persons,
- танків / tanks — 9871 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 20561 (+12) од,
- артилерійських систем — 22339 (+16) од,
- РСЗВ — 1263 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23327 (+74),
- крилаті ракети — 3053 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35183 (+59) од,
- спеціальна техніка — 3716 (+1)
Джерело: Мінфін
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