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26 січня 2025, 14:17

Google інвестує $120 млн у освітні програми ШІ

Материнська компанія Google, Alphabet, яка вже зіткнулася з регуляторним натиском, прагне сформувати громадське сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання технології. Про це повідомляє Reuters.

Материнська компанія Google, Alphabet, яка вже зіткнулася з регуляторним натиском, прагне сформувати громадське сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання технології.

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Що відомо

У вересні генеральний директор компанії Сундар Пічаї оголосив про створення інвестиційного фонду у розмірі 120 мільйонів доларів для створення освітніх програм зі штучного інтелекту.

«Ознайомлення більшої кількості людей і організацій, включаючи уряди, зі штучним інтелектом і використанням інструментів штучного інтелекту сприяє поліпшенню політики в галузі штучного інтелекту і відкриває нові можливості — це благотворний цикл», — сказав Кент Уокер, президент Alphabet з глобальних питань.

Деталі

У той час як Google змагається з кращими конкурентами у сфері великих технологій, включаючи підтримувані Microsoft OpenAI і Meta на арені ШІ, компанія пам'ятає про суворий регуляторний контроль, з яким вона стикається в своїх існуючих бізнесах у сфері реклами та пошуку.

У Європейському Союзі Google запропонував продати частину свого рекламного бізнесу, щоб заспокоїти регуляторів, повідомляє Reuters. У США Міністерство юстиції намагається примусити Google відмовитися від свого веб-браузера Chrome, хоча за адміністрації президента Дональда Трампа цей курс може змінитися.

Тим часом уряди в усьому світі розробляють нові правила щодо питань, які можуть загостритися через ШІ, таких як авторське право і конфіденційність.

Джерело: Мінфін
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