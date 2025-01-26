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26 січня 2025, 13:15

MicroStrategy може загрожувати податкова заборгованість у $2,7 млрд

Компанія MicroStrategy може зіткнутися з податковою заборгованістю в $2,7 млрд — це 15% від $18 млрд нереалізованого прибутку фірми. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, передає Incrypted.

Компанія MicroStrategy може зіткнутися з податковою заборгованістю в $2,7 млрд — це 15% від $18 млрд нереалізованого прибутку фірми.

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Що відомо

У статті автори посилаються на корпоративний мінімальний альтернативний податок (CAMT), ставка якого становить 15%. Він був введений після затвердження Закону про зниження інфляції (IRA) від 2022 року.

Згідно з офіційним сайтом Податкового управління США (IRS), CAMT зазвичай застосовують до великих корпорацій із середнім річним фінансовим звітним доходом, що перевищує $1 млрд. Однак, як зазначили у WSJ, тут є свої винятки.

Зокрема, IRS виключила нереалізований прибуток від цінних паперів, наприклад, звичайних акцій, з переліку об'єктів, що обкладаються CAMT. Біржа Coinbase і MicroStrategy надіслали лист до Казначейства з проханням розширити це рішення на криптоактиви, але не отримали відповіді.

Деталі

Податковий аналітик Роберт Вілленс зазначив, що влада, ймовірно, все ж піде на зустріч MicroStrategy. За його словами, це досить просто, оскільки жодної різниці між криптоактивами та акціями в плані обліку немає.

«Якби група Байдена все ще була на місці, вони, ймовірно, не отримали б звільнення».

Також у WSJ зазначили, сам факт того, що MicroStrategy, можливо, доведеться платити податок з нереалізованого прибутку може вдарити по її корпоративній стратегії. Це зробить такий спосіб інвестицій у біткоїни неефективним, підкреслили у виданні.

Раніше такої проблеми не було, оскільки нереалізований прибуток від інвестицій у криптоактиви не враховувався у звітах за рекомендаціями GAAP. Однак 15 грудня 2024 року набули чинності нові правила від Ради зі стандартів фінансового обліку США (FASB).

Джерело: Мінфін
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