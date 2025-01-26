Саудівська Аравія планує інвестувати у США $600 мільярдів

Саудівська Аравія має намір інвестувати $600 млрд у США протягом найближчих чотирьох років. Про це заявив спадковий принц, син короля Салмана, прем'єр-міністр Мухаммед ібн Салман під час телефонної розмови з президентом Трампом. Про це пише Associated Press, передає FinTech Insider.

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Деталі інвестицій не уточнені, але вони можуть включати вкладення в оборонний сектор, де США традиційно постачають озброєння Саудівській Аравії, а також у різні галузі бізнесу та нерухомість. Заявлена сума у $600 млрд значно перевищує ВВП багатьох країн.

Трамп раніше наголошував на важливості економічних відносин з королівством, згадуючи попередню угоду на $450 млрд під час свого президентства у 2017 році. Інвестиційні плани збігаються з амбіційними проєктами принца Мохаммеда, зокрема будівництвом міста NEOM та підготовкою до проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року.

Не менш активними у сфері інвестицій у США є Об'єднані Арабські Емірати, які роблять акцент на диверсифікації своїх капіталовкладень у технології. Так мільярдер з ОАЕ та засновник компанії DAMAC Properties Хуссейн Саджвані має намір вкласти щонайменше $20 мільярдів у будівництво нових дата-центрів на території США.