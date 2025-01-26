Новий токен Solana готовий до вибуху з потенціалом 15 000%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2025, 10:00

Новий токен Solana готовий до вибуху з потенціалом 15 000%

Новий токен на основі Solana привернув увагу інвесторів, обіцяючи величезні прибутки на фоні зростання криптовалютного ринку. Ентузіасти та інвестори уважно стежать за цим активом, запитуючи, чи зможе він кинути виклик таким усталеним гравцям, як Dogecoin. Його потенційні вибухові темпи зростання викликають інтерес у тих, хто хоче скористатися поточною бичачою хвилею та отримати значні прибутки.

Catzilla — хаос у дії: мем-монета для криптовоїнів

У світі, де фінансова свобода здається недосяжною, з’явилася нова можливість — Catzilla! Народжена з мем-культури та спрямована на вибухове зростання, це саме та мем-монета, на яку чекали інвестори!

14 етапів. Безмежний потенціал.

Catzilla, легендарний кіт-воїн із багатьма життями, пропонує 14 етапів для придбання потужного токена $CATZILLA до його виходу на ринок. Уявіть, як ви збільшуєте свої запаси, переходячи з першого етапу до 14-го, де ваші прибутки досягають 700%!

З кожним етапом пресейлу Catzilla розвивається, наближаючи вас до фінансової перемоги.

Але будьте обережні, воїни, час спливає, і лише швидкі та сміливі зможуть отримати свою частку непереможної сили Catzilla.

Захопіть свою частку, поки Catzilla не стерла конкурентів із лиця землі!

Коти захоплюють світ: забудьте собак — тепер час «мяу-грошей»

Світ криптовалют з роками божеволів через собак, але настав час котів вибороти собі місце на вершині. MEW та Popcat — останні сенсації серед мем-монет, які доводять, що собаки можуть збирати заголовки, але коти приносять справжній прибуток.

  • MEW: увійшла до топ-15 мем-монет, продемонструвавши зростання на 103,7% лише за три місяці.
  • Popcat: зробила не просто стрибок, а справжній зліт, забезпечивши зростання на 157,44%.

І це не поодинокі випадки. Коти виходять на полювання, закріплюючи своє місце у королівстві мем-монет. Якщо вас вразили MEW і Popcat, просто почекайте, поки Catzilla вийде на сцену. Забудьте про гонитву за хвостом — тут починається справжня дія.

Місія: зруйнувати ринок і переписати правила

Catzilla прийшла, щоб зруйнувати старі системи, які вас стримують. Настав час побудувати новий світ, де криптовоїни займуть своє місце під сонцем. З кожним етапом пресейлу сили прибутку стають сильнішими.

Час спливає, і можливість приєднатися до армії Catzilla не триватиме вічно. Прибуток готовий до вибуху, і лише ті, хто наважиться скористатися моментом, зможуть побачити, як їхні доходи злітають, як рівень сили героя аніме.

Приєднуйтесь зараз, спостерігайте, як Catzilla руйнує ринок, та внесіть хаос у конкуренцію!

Dogecoin готовий до потенційного прориву

Ціна Dogecoin коливається в межах від $0,30 до $0,40, демонструючи стійкість. За останній тиждень вона знизилася на 4%, але зросла більш ніж на 7% за місяць і на 176% за шість місяців.

Індекс відносної сили (RSI) на рівні 58 вказує, що монета ще не перекуплена, зберігаючи бичачий імпульс. Якщо Dogecoin подолає опір на рівні $0,49, ми можемо побачити значне зростання до$0,62, що означає потенційний прибуток близько 45%.

Водночас підтримка на рівні $0,24 залишається ключовим ризиком. Однак фанати Dogecoin залишаються оптимістичними, з нетерпінням очікуючи нового висхідного тренду, який може збігтися з ширшим зростанням альткоїнів.

Catzilla — це справжня героїня серед мем-монет, націлена на фінансову свободу для всіх. У той час як Dogecoin має менший короткостроковий потенціал, Catzilla пропонує 700% ROI на пресейлі, починаючи з $0,0002 і піднімаючись до $0,0016 на 14 етапах. З правом голосу, нагородами за участь та можливістю стейкінгу вона об'єднує фанатів криптовалют, щоб поєднати веселощі та прибуток.

Приєднуйтеся до битви за фінансову свободу та придбайте токени $CATZILLA!

Детальніше про Catzilla ($CATZILLA)

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами