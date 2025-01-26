5 Альткоїнів дешевше $1, які можуть обійти Cardano до 2026 року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2025, 15:30

5 Альткоїнів дешевше $1, які можуть обійти Cardano до 2026 року

Cardano вже зайняв свою нішу на криптовалютному ринку, але нові монети можуть незабаром затьмарити його. Існує п’ять перспективних альткоїнів, кожен з яких коштує менше долара і має потенціал перевершити Cardano до 2026 року. У цій статті ми розповімо про ці приховані скарби, які здатні змінити майбутнє цифрових активів.

Cardano вже зайняв свою нішу на криптовалютному ринку, але нові монети можуть незабаром затьмарити його.

Інавгурація Трампа спричиняє криптохаос: мемкоїн $XYZ готовий до зростання на 99 900%!

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, иллюстрация, искусствоКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Інавгурація Дональда Трампа викликала тектонічні зрушення на криптовалютному ринку, створивши умови для безпрецедентного «бичачого» забігу. Поки основні монети ледве тримаються на плаву із двозначним зростанням, мемкоїни захоплюють увагу інвесторів.

Нещодавнє зростання PNUT на 4 500%? Вибух FRED на 6 000%? Це вже історія, похована під тиском продажів. Але крипторинок не чекає на слабких — на арену вийшов новий титан, готовий побити рекорди прибутків і забезпечити неймовірне зростання на 99 900%.

$XYZ: Непереможний чемпіон серед мемкоїнів

Познайомтеся з $XYZ — першим у світі спортивним мемкоїном для тих, хто готовий до 1000-кратних прибутків. Ця монета призначена для справжніх любителів конкуренції.

🔥 Зростання вже почалося!

  • Ціна на старті: $0.0001

  • Поточна ціна: $0.002 (зростання на 2000%)

  • Наступний етап: $0.0025 (+25%)

  • Цільова ціна: $0.1 (99 900% зростання!)

Якщо ви ще не з нами, ви вже поза грою. $XYZ швидко набирає обертів, залишаючи позаду конкурентів.

Приєднуйтеся до передпродажу $XYZ і перетворіть ваші копійки на мільйони!<<

Stellar Lumens: революція у міжнародних переказах

Stellar Lumens (XLM) змінює спосіб надсилання грошей у всьому світі. З моменту запуску в 2014 році Stellar обробив мільярди транзакцій, роблячи перекази швидкими та доступними. Це відкрита мережа, яка підтримує будь-які види грошей, включно з цифровими валютами та криптовалютами.

Stellar націлений на покращення існуючих фінансових систем, а не на їх заміну. Такий підхід привабив великі партнерства й активну спільноту. Фокус на реальних застосуваннях та безшовних переказах робить XLM привабливим вибором для тих, хто шукає швидкі та недорогі глобальні платежі.

Terra Classic (LUNC): від краху до відродження

Terra — блокчейн-платформа, яка пропонує стабільні та доступні глобальні платежі. Після невдач 2022 року було запущено новий ланцюг Terra (LUNA), а оригінальний став Terra Classic (LUNC).

LUNC пропонує новий старт, поєднуючи стабільність традиційних валют із прозорістю криптовалют. Якщо проект зможе відновити довіру, він може стати привабливим варіантом на ринку.

VeChain: інновації у глобальних ланцюгах поставок

VeChain (VET) використовує блокчейн для детального відстеження товарів від виробника до споживача. Технологія допомагає підтверджувати справжність, запобігати підробкам і ефективно управляти відкликаннями продукції.

VeChain вирізняється завдяки своїй консенсусній моделі Proof of Authority та партнерствам із великими брендами, такими як Walmart China і BMW. У поточному ринку практична користь VeChain робить його унікальним активом.

TRON (TRX): підтримка творців контенту в децентралізованому світі

TRON (TRX) надає творцям контенту можливість повністю володіти своєю роботою й заробляти напряму, минаючи посередників. Мережа підтримує смарт-контракти та децентралізовані застосунки, пропонуючи унікальні можливості для розробників і користувачів.

На тлі зростаючого інтересу до децентралізації TRON пропонує альтернативу традиційним платформам, що робить його привабливим вибором для творців та інвесторів.

XLM, LUNC, VET і TRX мають сильний потенціал серед монет дешевше $1, але XYZVerse (XYZ) націлений на зростання у 20 000%, об'єднуючи спортивних фанатів в унікальній екосистемі мемкоїнів.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами