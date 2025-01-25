Власник TikTok інвестує $20 млрд у штучний інтелект у 2025 році

ByteDance, китайська компанія, що володіє застосунком TikTok та десятками інших бізнесів, планує здійснити понад $20 млрд капітальних інвестицій у 2025 році. Близько половини з них призначено для закордонної ІТ-інфраструктури штучного інтелекту.Про це інформує Reuters, передає FinTechInsider.

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Основними постачальниками технологій стануть китайські компанії Huawei, Cambricon та американська Nvidia. Інвестиції допоможуть ByteDance зміцнити свої позиції у сфері ШІ.

Компанія вже має понад 15 самостійних ШІ-додатків, включаючи чат-бота Doubao з 75 мільйонами щомісячних активних користувачів. Серед ШІ-застосунків: генератор відео Jimeng, генератор зображень Xinghui, платформа для створення чат-ботів Kouzi та сервіс підтримки Maoxiang.

Інвестиції також підтримають міжнародні ШІ-пропозиції в умовах невизначеності щодо майбутнього TikTok у США. Раніше Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який зобов’язує китайську компанію ByteDance продати соціальну мережу TikTok до 19 січня 2025 року. Втім, Дональд Трамп підписав указ про відстрочку на 75 днів вступу заборони в силу.