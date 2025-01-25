Банки за пів року профінансували енергопроєкти в Україні на 10,5 мільярда

За друге півріччя минулого року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 січня.

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Окрім того, зазначив Шмигаль, видано понад 5 тис. позик для фізичних осіб.

Нагадавши про енергоефективні програми, Шмигаль зауважив, що для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей, а ОСББ можуть скористатися програмою «ГрінДІМ» та отримати 2 млн грн на сонячні станції та 2 млн грн на теплові помпи.

«Маємо вже майже 150 заявок і закликаємо ОСББ активніше користатися цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість», — закликав Шмигаль.

Також для малого та середнього бізнесу є пільгові кредити за програмою «5−7−9» і за програмою Фонду декарбонізації.