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25 січня 2025, 9:56

ФК «Реал Мадрид» встановив рекорд у понад мільярд євро річного доходу

«Реал» заробив 1,05 млрд євро за минулий сезон і знову став лідером рейтингу клубів із найбільшими прибутками. Про це йдеться з дослідження Football Money League 2025 від Deloitte, передає ЕП.

«Реал» заробив 1,05 млрд євро за минулий сезон і знову став лідером рейтингу клубів із найбільшими прибутками.

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Завдяки завершенню реконструкції стадіону «Бернабеу» доходи від матчів подвоїлися до 248 млн євро у 2023/24 році. Клуб також повідомив про 19% зростання комерційних доходів (з 403 млн євро до 482 млн євро) завдяки збільшенню кількості сувенірної продукції та новому спонсорству гетрів.

Мадридський «Реал», 15-разовий чемпіон Європи з футболу, прагне провести масштабну корпоративну реорганізацію, яка передасть право власності членам клубу, що фактично відкриє двері для сторонніх інвесторів, пише Bloomberg.

Згідно з цією пропозицією, члени клубу стануть «справжніми власниками клубу», заявив голова правління Флорентіно Перес. «У нас 100 000 членів, і ми можемо розподілити між ними активи, які, на мою думку, коштують понад 10 мільярдів євро (10,5 мільярдів доларів)», — сказав він, додавши, що пропозиція буде винесена на голосування членів клубу.

Джерело: Мінфін
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